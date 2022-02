Advogado da campanha de Bolsonaro diz "crer" que resultado da eleição será respeitado

Palavras do coordenador jurídico da campanha de Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, deixa em aberto a possibilidade de uma nova tentativa de golpe edit

247 - Escolhido pela campanha de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição como coordenador jurídico, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou à Folha de S. Paulo no domingo (20) "crer" que o chefe do governo federal respeitará o resultado das urnas na eleição presidencial deste ano em caso de derrota.

"O presidente vai respeitar o resultado da eleição, independentemente de qual for ele?", foi perguntado, ao que respondeu: "creio que sim, esse é o caminho do Estado democrático de Direito".

Causa espécie a resposta de Vieira pelo simples fato de deixar em aberto a possibilidade de uma nova tentativa de golpe por parte de Bolsonaro caso o resultado das pesquisas eleitorais, que apontam o favoritismo do ex-presidente Lula (PT), se confirmem nas urnas.

