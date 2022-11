Advogado de Lula rebate Mourão sobre caso do jatinho: ‘Vá estudar!’

Apoie o 247

Carta Capital - Um dos advogados do presidente eleito, Lula (PT) rebateu a crítica do vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), ao fato do petista ter ido ao Egito para a COP-27 com o jatinho do empresário e amigo, Seripieri Filho.

“O Lula viaja para o exterior no jatinho de um empresário. A crítica silencia. A ‘futura administração’ já compromete os princípios da impessoalidade e da moralidade”, escreveu Mourão.

“General, vice-presidente da República, eleito senador pelo Rio Grande do Sul e tão ignorante em matéria de Direito Público? Velho ainda aprende? Vá estudar General Mourão. Os princípios que você maltrata são para função e cargo público. Você está dizendo que Lula já é presidente?”, respondeu o advogado Luiz Carlos Rocha.

Leia a íntegra na Carta Capital.

