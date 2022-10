Advogado do bolsonarista Neymar declara voto em Lula: “democracia na corda bamba”

Apoie o 247

247 - O advogado Davi Tangerino, que defende o jogador bolsonarista Neymar, declarou que irá votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, marcado para o dia 30 de outubro.

O advogado Davi Tangerino, que defende Neymar, declarou nesta segunda-feira (24/10) que votará em Lula. O jogador, por outro lado, tem atuado na campanha de Jair Bolsonaro. “Um dia direi aos meus netos que quando a democracia se equilibrava na corda bamba, estava aqui. De que lado você está?”, postou Tangerino no Twitter junto com uma foto em que faz o “L” com a mão e com um broche de Lula preso na camisa.

Davi Tangerino defende Neymar em um processo por acusações de fraude e corrupção, que tramita em Barcelona, na Espanha. Em 2019, Tangerino atuou no processo em que Neymar foi investigado sob a acusação de ter estuprado uma mulher em Paris, na França. O caso foi arquivado.

Um dia direi aos meus netos que quando a democracia se equilibrava na corda bamba, estava aqui. De que lado você está? pic.twitter.com/ZHDYzharYF October 24, 2022

