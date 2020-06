Advogado entra com habeas corpus para tentar evitar prisão de esposa de Queiroz, que segue foragida

Fórum - O advogado Paulo Emílio Catta Preta, que assumiu a defesa de Fabrício Queiroz, entrou com pedido de habeas corpus na Justiça do Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (22) para tentar evitar a prisão de Márcia Oliveira Aguiar, esposa do ex-PM, acusado de comandar o esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual – e hoje senador – Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj).

Catta Preta, que também atuou na defesa do miliciano Adriano da Nóbrega, que morreu em confronto com a polícia na Bahia, entrou com a ação que foi distribuída para a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça – colegiado de cinco desembargadores que julga, nesta quinta, um habeas corpus de Flávio Bolsonaro.

Na manhã desta terça-feira (23), o MP e policiais do Batalhão de Choque de Minas Gerais caçaram Márcia Aguiar em quatro endereços de parentes de Queiroz em Belo Horizonte. A esposa do ex-assessor do clã Bolsonaro, no entanto, não foi encontrada e segue foragida.

