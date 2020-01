Advogado pede que STF obrigue Bolsonaro a 'resgatar' brasileiros do coronavírus na China

Carlos Alexandre Klomfahs protocolou no Supremo Tribunal Federal pedido para que a Corte determine a Jair Bolsonaro a retirada dos brasileiros que estão na cidade de Wuhan na China, epicentro da disseminação do coronavírus edit

247 - O advogado Carlos Alexandre Klomfahs protocolou nessa quinta-feira, 30, no Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido para que Jair Bolsonaro preste esclarecimentos sobre a possibilidade de retirar os brasileiros que estão na cidade de Wuhan na China, epicentro da disseminação do coronavírus.

O advogado solicita que, caso Bolsonaro seja "silente", o STF determine a retirada dos pacientes "para fruição do direito constitucional de vir".

Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 31, ser "inviável" trazer brasileiros de locais com coronavírus, e ressaltou que isso só ocorreria com quarentena. "Se me arranjarem recursos e meios, começamos a arranjar (voos) a partir de agora", afirou (leia mais no Brasil 247).