Advogado pessoal de Moro está vinculado ao Ministério da Justiça até 2021

247 - O advogado Rodrigo Sánchez Rios, que atua na defesa de Sergio Moro no processo em que o ex-ministro acusa Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal, está vinculado ao Ministério da Justiça até o próximo ano, diz o jornalista Lauro Jardim em seu blog.

Segundo a reportagem, Rios foi nomeado por Moro, no início do ano passado, para uma vaga no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão subordinado ao Ministério da Justiça e que é responsável por elaborar políticas públicas para o sistema prisional. Como o mandato é válido por dois anos, ele ficará vinculado ao ministério até março de 2021.

