Advogado que defendeu Flávio Bolsonaro é nomeado para cargo no Ministério da Justiça

Rodrigo Roca atuou no caso das 'rachadinhas', em que Flávio foi investigado por ficar com parte do salário de funcionários quando deputado

247 - O governo de Jair Bolsonaro nomeou Rodrigo Roca, um dos advogados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso das "rachadinhas", como novo Secretário Nacional do Consumidor (Senacon). A reportagem é do portal G1.

A nomeação foi publicada no "Diário Oficial da União" desta quarta-feira (9). A Senacon é responsável, segundo o Ministério da Justiça, pela “elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações de Consumo”.

Roca constava da relação de advogados de Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente da República, no caso das "rachadinhas".

"Rachadinha" é o nome dado ao esquema em que um parlamentar fica com parte dos salários dos funcionários que atuam no gabinete dele.

O senador foi apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como chefe de uma organização criminosa que teria atuado em seu gabinete no período em que foi deputado estadual no Rio de Janeiro, entre 2003 e 2018.

Segundo a investigação, o esquema supostamente liderado por Flávio Bolsonaro teria movimentado cerca de R$ 2,3 milhões e o dinheiro era lavado com aplicação em uma loja de chocolates no Rio da qual o senador é sócio e em imóveis.

No ano passado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça derrubaram quebras de sigilos e anularam relatórios que embasaram as acusações do Ministério Público contra Flávio Bolsonaro

Com isso, a investigação tem que recomeçar praticamente

do zero e só pode ser retomada com novas provas. O Ministério Público do Rio informou que um procedimento sobre o senador tramita em sigilo.

