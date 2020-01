Advogados criam rede de apoio para representar participantes do Enem

O professor universitário do Mato Grosso (MT) Igor Santos gerencia uma rede de apoio de advogados que se disponibiliza a ajudar candidatos do Enem. A rede tem 35 advogados edit

O professor universitário do Mato Grosso (MT) Igor Santos gerencia uma rede de apoio de advogados que se disponibiliza a ajudar candidatos do Enem - Exame Nacional do Ensino Médio - que se dizem prejudicados pelos erros de correção nas provas do exame. De acordo com o ministério da Educação, cerca de 6 mil estudantes foram afetados. A rede tem 35 advogados.

Em entrevista à Catraca Livre, o docente afirmou que a ideia nasceu para facilitar o acesso à Justiça, principalmente daqueles com menos dinheiro e que vivem em cidades do interior. Além disso, segundo ele, temos um “sistema de ensino muito injusto”, por isso um processo que promove uma igualdade formal de vestibular precisa ser isento de qualquer irregularidade.

Pelo e-mail [email protected] foram enviados mais de 100 pedidos de ajuda durante a semana. “Conseguimos conectar, até agora, 28 estudantes com seus advogados”, comemora Igor. “A gente pode atender apenas as pessoas hipossuficientes, que são reconhecidas pela lei como pobres”, afirmou. Atualmente, essa renda é de dois salários mínimos por família.