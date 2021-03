Advogados de Lula pedem prisão de empresário bolsonarista que o ameaçou

247 - Os advogados do ex-presidente Lula entraram com uma representação no Ministério Público de São Paulo pedindo a prisão do empresário bolsonarista que o ameaçou de morte.

“Circula pelas redes sociais um vídeo em que o empresário José Sabatini profere disparos com arma de fogo e ameaça a integridade física e a vida do ex-presidente Lula”, diz o documento, conforme reportado no Antagonista.

Deputados petistas protocolaram ontem (14) uma notícia-crime no órgão.

O bolsonarista foi identificado como José Sabatini, empresário de Artur Nogueira, cidade a 150 km de São Paulo

