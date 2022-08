Advogados e entidades civis pedem investigação de empresários bolsonaristas por mensagens golpistas no WhatsApp

Ação pede que a investigação seja incluída no âmbito do inquérito que apura o financiamento de milícias digitais, que está sob a relatoria do ministro do STF Alexandre de Moraes edit

247 - Advogados e entidades da sociedade civil ingressaram com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a abertura de uma investigação contra os empresários bolsonaristas que defenderam abertamente a realização de um golpe de Estado, caso Jair Bolsonaro (PL) perca a eleição presidencial para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro.

De acordo com a jornalista Andréia Sadi, do G1, a ação pede que a investigação seja incluída no âmbito do inquérito que apura o financiamento de milícias digitais, que está sob a relatoria do ministro do STF Alexandre de Moraes.

A ação é dirigida contra os empresários bolsonaristas Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, (dono da Havan), Afrânio Barreira Filho, (da rede de restaurantes Coco Bambu), Ivan Wrobel, da construtora W3 Engenharia, e Marco Aurélio Raymundo, o Morongo, dono da marca de surfwear Mormaii).

Além destes, outros empresários, como José Isaac Peres (dono da rede de shoppings centers Multiplan) e José Koury (dono do Barra World Shopping, no Rio), também integram o grupo de WhatsApp Empresários & Política, criado no ano passado, que discutiu o apoio a um eventual golpe de Estado.

Na quarta-feira (17), quando as mensagens de cunho golpista foram divulgadas pelo jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) acionou o STF para pedir que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal fossem acionados para avaliarem se é necessário a quebra de sigilo, congelamento de contas e prisão preventiva dos participantes do grupo.

