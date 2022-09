Advogados goianos declaram apoio a Lula e lançam carta em defesa da democracia

Apoie o 247

247 - Diversos juristas, advogados e intelectuais goianos declararam apoio à chapa encabeçada pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB). O grupo assinou uma carta em favor da democracia, que defende o respeito ao resultado das eleições, aos três poderes da República e aos direitos humanos.

Segundo o Diário de Goiás, no evento haviam pessoas de diversas agremiações partidárias e ideológicas reunindo além de políticos como o ex-governador José Éliton, o ex-prefeito Pedro Wilson, professores da Universidade Federal de Goiás (UFG) como Johnatas Silva.

Tucano histórico, Silva destacou a importância da vitória de Lula e Alckmin para a reconciliação nacional e a retomada do Estado Democrático de Direito. “A única via, não tem terceira via, não. A única via para chegarmos a um processo democrático, uma democracia autêntica que não seja apenas na organização do Estado, que seja econômica, social e cultural é Lula e Alckmin”, pontuou.

