Advogados lançam segundo livro de trilogia sobre a Lava Jato com homenagem a Lewandowski

247 - O grupo Prerrogativas lança neste sábado (20) o “Livro das Parcialidades” na live que fará em homenagem aos 15 anos do ministro Ricardo Lewandowski no STF (Supremo Tribuna Federal). É a segunda obra da trilogia escrita por advogados e juristas sobre a Operação Lava Jato, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O grupo é composto por constitucionalistas, ministros de Estado, defensores públicos, tribunos, estudantes, ativistas, criminalistas e representantes de todas as entidades profissionais mais importantes do Direito. O valor comum do Prerrogativas é a democracia com justiça social.

