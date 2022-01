Advogados pedem transferência de Roberto Jefferson para o hospital após febre

Defesa alega que o presidente do PTB está com suspeita de Covid-19 ou influenza edit

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - Os advogados do presidente do PTB, Roberto Jefferson, solicitaram ao Supremo Tribunal Federal a transferência do paciente para o Hospital Samaritano Barra, segundo comunicou a defesa a CartaCapital.

Jefferson está com suspeita de Covid-19 ou influenza e precisa passar por exames complementares. Preso na Penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro, ele já foi levado ao hospital por mal estar gástrico e por sintomas como febre, pressão alta, taquicardia, dores no fígado e inchaço nas pernas.

O presidente do PTB está preso desde 13 de agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do Inquérito 4.874, que apura sobre a atuação de milícias digitais antidemocráticas. O aliado do presidente Jair Bolsonaro foi para a cadeia depois de dirigir ameaças ao Supremo pelas redes sociais.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE