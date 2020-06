Advogados tentam barrar inscrição de Moro na OAB

Juristas e criminalistas críticos da Operação Lava Jato alegam que o ex-ministro Sérgio Moro ofendeu as prerrogativas da advocacia no tempo em que foi juiz dos casos da Lava Jato, em Curitiba edit

247 - A informação de que o ex-ministro Sérgio Moro pretende solicitar sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para poder exercer o oficio da advocacia levou um grupo de juristas e criminalistas críticos da Operação Lava Jato a iniciar uma articulação para impugnar o pedido.

Segundo reportagem da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, os grupos destacam que Moro ofendeu as prerrogativas da advocacia no tempo em que foi juiz dos casos da Lava Jato em Curitiba. Dentre os episódios destacados, está o da intercepção de conversas telefônicas em ramais dos advogados de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em função de uma decisão da Comissão de Ética da Presidência, Moro está impedido de exercer a advocacia por um período de seis meses.

