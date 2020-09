Advogados vão ao CNJ pedir afastamento de Marcelo Bretas

Advogados se articulam para pedir afastamento de juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato do Rio de Janeiro, no CNJ edit

247 - Um grupo de advogados está se articulando para ir ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pedir o afastamento de Marcelo Bretas, juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

De acordo com a colunista Bela Megale, do O Globo, a medida é uma reação após a deflagração da operação feita contra escritórios de advocacia autorizad por Bretas, juiz responsável pelas decisões da Lava Jato do Rio.

Numa operação sem precedentes, a Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (9), 50 mandados de busca e apreensão, sendo alguns deles em escritórios de advocacia do Rio e de São Paulo e em suas residências. Entre os alvos estavam Cristiano Zanin e Roberto Teixeira.

