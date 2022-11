Advogados veem ‘crime de responsabilidade’ e pedem impeachment do ministro da Defesa ao STF

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - Um grupo de advogados ingressou no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira 16 com um pedido de impeachment por crime de responsabilidade contra o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada por CartaCapital.

No documento, os advogados alegam que Nogueira “estimulou a contestação da vitória do presidente eleito” e incorreu no crime de responsabilidade ao divulgar uma nota em que as Forças Armadas colocam em xeque o sistema eleitoral brasileiro.

“Para que agentes do Estado autoritários não se sintam confortáveis de tentar praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito, as instituições constitucionais têm que dar a resposta adequada e criar um precedente de responsabilização de ministros de Estado, independente de serem civis ou militares de alta patente”, diz o texto ao qual a reportagem teve acesso.

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.