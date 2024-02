Advogados veem 'prisão iminente' de Bolsonaro e entram com pedido de habeas corpus no STF

Ex-presidente teve que prestar depoimento à PF nesta quinta-feira, no âmbito da operação que investiga uma trama para um golpe de Estado no Brasil, e optou por ficar em silêncio edit

247 - Dois advogados de Curitiba apresentaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de habeas corpus preventivo para Jair Bolsonaro (PL), com o intuito de assegurar sua presença na manifestação golpista marcada para o próximo domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo. A informação é do Blog do Fausto Macedo no jornal Estadão.

O motivo para a ação dos advogados se deu pois eles avaliam que o ex-ocupante do Palácio do Planalto corre risco de ser preso a qualquer momento antes do ato. Bolsonaro teve que prestar depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (22), no âmbito da operação que investiga uma trama para um golpe de Estado no Brasil, e optou por ficar em silêncio durante a oitiva. >>> LEIA TAMBÉM: Com medo, Bolsonaro diz que só 'fala o que seu advogado orientar'

“Constitui pedido deste habeas corpus, a garantia prévia, certa e necessária, de preservação da liberdade do paciente, Jair Messias Bolsonaro, quando da sua legítima presença e manifestação na democrática reunião popular já anunciada, por evidente, com objeto de salvo-conduto circunscrito à pacífica participação e exercício da liberdade de expressão por meio dos eventuais discursos a serem proferidos diretamente aos cidadãos”, diz o documento, obtido pelo Estadão.

Os advogados não possuem relação com a defesa de Bolsonaro, que, representada por Fábio Wajngarten, se pronunciou afirmando que já acionou o STF para que o pedido habeas corpus seja desconsiderado. “A defesa do presidente Bolsonaro, técnica e com a devida procuração nos autos, ingressou no STF, aos cuidados do ministro Fux, para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não na manifestação de domingo”, declarou Wajngarten

