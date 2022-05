Aécio diz que candidatura de Doria levará PSDB a grande derrota

Nas prévias tucanas para definir um pré-candidata à presidência, o deputado Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, apoiou o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite edit

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB), ex-governador de Minas Gerais, criticou a pré-candidatura de João Doria (PSDB) à presidência, em entrevista concedida à CNN nesta segunda-feira, 16. Segundo ele, se Doria for até o fim, o partido terá uma grande derrota.

“Eu acho que Doria será um candidato que levará, se for até o final, o PSDB a uma grande derrota. Mas ele venceu as prévias, contra o nosso, contra todas as nossas manifestações”, afirma Aécio. Nas prévias tucanas, o deputado mineiro apoiou o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite.

Para Aécio, seria “mais legítimo” os setores que “bancaram a candidatura de Doria, deram a ela instrumentos para vencerem as prévias”, como o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e o governador paulista Rodrigo Garcia, “se sentassem de frente com o candidato, junto com outros governadores, outros parlamentares” e dissessem: “sua candidatura trará esses e esses prejuízos ao país, com as nossas candidaturas, ao governo de São Paulo, em especial.”

