Aécio Neves não participou de reunião em que PSDB se declarou oposição a Bolsonaro

aecio[Por Edoardo Ghirotto, Metrópoles - O deputado federal Aécio Neves não participou da reunião em que o PSDB decidiu se declarar oposição ao governo de Jair Bolsonaro. O encontro virtual teve mais de três horas de duração e reuniu 56 tucanos.

Aécio esteve representado por aliados próximos, como o deputado mineiro Paulo Abi Ackel. Com apoio de Rodrigo de Castro, o líder do partido na Câmara, o grupo de deputados mais próximo ao bolsonarismo fez força para que o PSDB não decretasse apoio ao impeachment nesta reunião.

Dirigentes do PSDB afirmam que a convocatória para a reunião foi feita a todas as lideranças do partido porque uma decisão tomada pela bancada da Câmara teria cunho oposto ao desejado. O temor era que a sigla se comportasse de forma semelhante à ocasião do voto impresso, quando quatorze dos 31 deputados endossaram o projeto bolsonarista.

