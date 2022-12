Aeronautas não fecham acordo com companhias aéreas e greve da categoria entra no quinto dia

Apoie o 247

ICL

247 - A greve dos aeronautas entra em seu quinto dia de paralisação nesta sexta-feira (23), após a categoria recusar uma proposta apresentada pelas companhias aéreas durante uma reunião do sindicato com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), realizada na quinta-feira (22), em Brasília.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), Henrique Hacklaender, informou que a proposta foi rejeitada por 59,25% dos 5.084 participantes da assembleia virtual.

Ainda segundo a reportagem, “as companhias aéreas ofereceram aos trabalhadores reposição total da inflação medida pelo INPC de 5,97%, mais 1% de aumento real. Conforme a proposta, o reajuste incide sobre salários fixos e variáveis, pagamento de diárias em todo o território nacional, seguro, multas por descumprimento da convenção coletiva e vale-alimentação”.

Os aeronautas pediam, inicialmente, um aumento de 5% e a reposição da inflação. “Além da proposta menor, de 1%, os tripulantes não conseguiram incluir na convenção coletiva uma definição para horário de folgas e regras que impeçam a alteração dos descansos pelas empresas”, completa a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.