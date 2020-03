Aeroporto de Guarulhos suspende atividades no Terminal 1 devido a pandemia do coronavírus

Operações de embarque e desembarque no Terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estarão suspensas a partir de amanhã (1) devido a redução da oferta de voos e da adequação da malha das companhias aéreas devido à pandemia da covid-19. edit

Flávia Albuquerque, Agência Brasil - As operações de embarque e desembarque no Terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estarão suspensas temporariamente a partir de amanhã (1). Segundo a concessionária que administra o aeroporto, a medida está alinhada à adequação da malha das companhias aéreas e à sinalização da empresa Azul de interrupção momentânea das atividades devido à pandemia da covid-19.

De acordo com a Gru-Airport, os serviços de restaurantes também serão desativados e o traslado entre terminais e de conexão com a CPTM não mais contemplará o Terminal 1, neste período.

Para obter informações sobre voos, o passageiro deve telefonar para o 11 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 887 1118 (demais localidades). Aos passageiros que estiverem no aeroporto, a Azul disponibilizará plantão de atendimento na área de desembarque do Terminal 3, das 8h às 17h.

