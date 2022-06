Aeroporto de Guarulhos terá novo terminal para VIPs

Apoie o 247

247 - O Aeroporto Internacional de Guarulhos, administrado pela concessionária GRU Airport, terá um novo terminal exclusivo para viajantes de alta renda. O contrato com investidores árabes e canadenses, por meio da operadora Jetex, foi autorizado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil esta semana. As informações são do jornal O Globo.

O novo terminal será destinado a passageiros de voos de primeira classe e de jatos executivos. Deverá ser o principal concorrente do São Paulo Catarina, aeroporto internacional privado voltado ao público de alta renda.

Os investidores pretendem injetar US$ 80,6 milhões na estrutura, que será construída em uma área entre o atual terminal 3 e os hangares da American Airlines e da Latam Brasil.

"Não será apenas uma sala VIP, é um terminal inteiro. Isso já existe em outros aeroportos do mundo, mas em nenhum da América Latina. Além disso, o de Guarulhos será o maior do mundo, com 4 mil metros quadrados de área construída em uma área de 5 mil metros quadrados", afirma o secretário de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann.

