Agenda do presidente da Funai registra só dois encontros com indígenas em 2022

Chefe do órgão federal responsável pela coordenação da política indigenista no Brasil, Marcelo Xavier, teve apenas dois encontros com indígenas registrados em sua agenda oficial edit

BBC Brasil - Nos 89 dias em que Marcelo Augusto Xavier, presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) teve compromissos oficiais em 2022, ele recebeu indígenas pessoalmente em seu gabinete uma única vez, em 31 de maio, quando foi visitado por membros do povo Kayapó. O outro encontro ocorreu em 20 de maio, quando Xavier esteve numa feira agropecuária em Brasília e visitou indígenas que participavam do evento.

A assessoria de imprensa da Funai confirmou à BBC que ele só esteve com indígenas nessas duas ocasiões em 2022.

A postura de Xavier contrasta com a de gestões anteriores na Funai, inclusive no início do governo Jair Bolsonaro, quando indígenas eram recebidos com maior frequência pelo chefe da fundação.

