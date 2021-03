Agentes da Abin pedem vacinas contra a Covid-19

247 - Agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) divulgaram nota pedindo ao Ministério da Saúde aos governadores estaduais que os integrantes da categoria sejam vacinados. A nota foi assinada pela Associação dos Servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Asbin), que representa a categoria.

Eles justificaram que os agentes de inteligência, "desde o começo da pandemia, têm trabalhado incessantemente e silenciosamente na linha de frente para combater ameaças e buscar oportunidades para a sociedade e o Estado brasileiros".

O conteúdo foi divulgado pela coluna de Chico Alves, do UOL. O jornalista destacou que os servidores da Abin são do campo da Segurança Pública e atuam no “enfrentamento das organizações criminosas, do tráfico internacional de armas e drogas e do terrorismo”. Ele lembrou que “várias categorias policiais estão relacionadas como público prioritário da imunização”.

A Asbin alega que a pandemia da Covid-19 afetou o trabalho dos agentes, prejudicando objetivos estratégicos do Estado brasileiro. A entidade ressaltou que os agentes “não pararam durante a pandemia e atuam dia e noite na defesa dos brasileiros".

Aos 73 anos, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, que comanda a Abin, já foi vacinado contra o novo coronavírus.

Governo de São Paulo vai vacinar policiais em abril

Em coletiva realizada na quarta-feira, 24, o Governo de São Paulo informou que irá começar a vacinar professores e policiais a partir da primeira quinzena de abril. O plano pretende, a partir de 5 de abril, que 180 mil policiais civis, militares e técnicos-científicos, agentes penitenciários, bombeiros e guardas civis metropolitanos comecem a ser vacinados.

“Desde o início da pandemia, nós potencializamos a atividade policial e nos submetemos à elevadíssima exposição”, afirmou o Secretário de Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos. “A vacina aos policiais, guardas civis e agentes penitenciários chega como uma benção”, informou.

