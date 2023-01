Agentes da PRF que agrediram homem negro em posto de gasolina são afastados (vídeo)

Mesmo no chão e imobilizado, homem foi agredido por pelo menos dois agentes com socos e pontapés edit

247 - Dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrados espancando a socos e pontapés um homem negro durante uma abordagem em um posto de gasolina em Palmas, no Tocantins, foram afastados pela coorporação. O caso aconteceu na última sexta-feira (6).

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver que um carro de cor preta foi abordado pelos policiais. O motorista então deita no chão e, mesmo imobilizado, é agredido por pelo menos dois agentes.

A PRF informou que “ao evadir-se do local, o automóvel trafegou na contramão por diversos quilômetros em alta velocidade, transitando com os faróis desligados. Durante o acompanhamento, o condutor teria manobrado o veículo próximo a viatura, na tentativa de fechá-la, causando iminente risco de acidentes e causando risco iminente aos condutores e pedestres”, destaca a reportagem do Metrópoles.

Ainda segundo relato da corporação, “o condutor do veículo teria resistido e não atendeu aos comandos dados pelos policiais”.

A PRF admitiu que houve excesso dos agentes e que “foram verificadas evidências de que a abordagem policial teria sido realizada de forma inadequada, divergindo da doutrina da PRF”.

Assista ao vídeo:

▶️Policiais que agrediram homem negro em abordagem no TO são afastados



Mesmo imobilizado, homem foi espancado com socos e pontapés por pelo menos dois agentes da PRF. Policiais alegam que homem estava armado



Leia: https://t.co/WyxaKDiWeE pic.twitter.com/VT9Z6rgwfg January 7, 2023

