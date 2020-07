Agnelo Queiroz é alvo de operação da Promotoria do DF por recebimento de propinas na compra de leitos hospitalares

Dono da empresa Hospimetal, que vendeu os leitos, pagou R$ 462 mil para agentes que atuariam em nome de ex-ocupantes de cargos do alto escalão do Governo do DF edit

247 - O ex-governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz (2011 – 2015) e o ex-secretário de Saúde Rafael Barbosa foram alvos da operação Alto Escalão, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal na manhã desta quinta-feira (23). A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A Promotoria cumpriu mais de 13 mandados de busca e apreensão. A operação desdobrada da check-out de julho de 2018 investiga um esquema de pagamento de propina na compra de leitos hospitalares feita pela Secretaria de Saúde do DF em 2014.

O dono da empresa Hospimetal pagou R$ 462 mil para agentes que atuariam em nome de ex-ocupantes de cargos do alto escalão do Governo do Distrito Federal para que a compra dos leitos fosse executada, segundo os investigadores do caso.

“A vantagem indevida teria sido paga por meio de um contrato fictício de publicidade e marketing firmado entre a empresa que pretendia vender seus produtos à Secretaria de Saúde do DF e o Instituto Brasília para o Bem-Estar do Servidor – IBESP”, afirmou a Promotoria.

