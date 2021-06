Agora, até Damares Alves defende vacina: "é unânime na ciência que se cuida de vírus com vacina"

“A gente está diante de um vírus e é unânime que para se combater um vírus tem que ser com vacina", disse a ministra que foi chamada de "comunista" nas redes sociais edit

247 - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse que a vacina é o único meio para se combater o vírus de Covid-19. A declaração foi dada durante o programa Opinião no Ar, do bolsonarista Ernesto Lacombe, da RedeTV.

Em meio ao desgaste da política de enfrentamento da pandemia de Jair Bolsonaro, a ministro mudou o tom. “A gente está diante de um vírus e é unânime que para se combater um vírus tem que ser com vacina. Existem muitos questionamentos sobre a qualidade das vacinas, sobre a entrega muito rápida de uma vacina, mas é unânime na ciência que se cuida de vírus com vacina”, afirmou Damares, depois que Lacombe a questionou sobre a criação do “passaporte” sanitário, que permite que pessoas vacinadas ou testadas possam entrar em espaços públicos e privados, independente da adoção de medidas sanitárias.

“Eu ainda não sei a posição do governo, mas eu creio que não vai ser vetado”, acrescentou.

