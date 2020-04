Agora é oficial: partido de Bolsonaro está fora das eleições

Bolsonaro e apoiadores não conseguiram as assinaturas suficientes para legalizar o partido Aliança pelo Brasil. O secretário-geral da agremiação não oficial, Admar Gonzaga, disse que conseguiu um milhão de assinaturas, mas que cartórios não conseguiram conferir as fichas edit

247 - O presidente Jair Bolsonaro e seus correligionários não conseguiram validar a quantidade de assinaturas necessárias para oficializar o partido Aliança Pelo Brasil a tempo de disputar as eleições municipais.

A reportagem do portal Uol destaca que "o primeiro turno de votação está previsto para 4 de outubro e terminou no último sábado (4) o prazo legal para que os partidos que vão disputar as eleições estejam registrados na Justiça Eleitoral. Com isso, o Aliança não poderá apresentar candidatos próprios."

A matéria ainda informa que "hoje está em discussão a possibilidade de adiar a data da votação, o que poderia dar mais tempo para a criação da nova legenda. De acordo com o secretário-geral do partido, Admar Gonzaga, a cúpula do partido nunca anunciou que disputaria as eleições deste ano."

