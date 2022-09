Agregador de pesquisas do Estadão mostra Lula com 50% dos votos e indica vitória no primeiro turno

Apoie o 247

247 - O agregador de pesquisas do Estado de S. Paulo, atualizado nesta segunda-feira (19) após divulgação da pesquisa telefônica FSB/BTG, mostra o ex-presidente Lula (PT) com 50% dos votos válidos e, portanto, aponta para uma vitória do petista já no primeiro turno da eleição.

Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 37%.

Lula - 50%

Jair Bolsonaro - 37%

Ciro Gomes (PDT) - 7%

Simone Tebet (MDB) - 5%

Outros - 1%

Como funciona

De acordo com o jornal, o agregador de pesquisas não soma simplesmente os resultados e os divide pelo número de pesquisas. "O agregador controla diversos parâmetros e dá pesos diferentes aos levantamentos para impedir que números destoantes ou desatualizados puxem um dos concorrentes para cima ou para baixo".

"Nosso modelo considera que, na média, as pesquisas presenciais são mais precisas ao atribuir a taxa de intenção de votos de cada candidato. Por outro lado, as pesquisas telefônicas são feitas com maior frequência e podem captar melhor eventuais mudanças de tendência", explica ainda o periódico.

