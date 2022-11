'Agro tem que seguir adiante', diz Tereza Cristina sobre vitória de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, admitiu nesta sexta-feira (4) que é hora do agronegócio, que apoiou Jair Bolsonaro e foi derrotado, “se organizar e seguir adiante”.

Em entrevista ao Estado de S. Paulo, Tereza Cristina, que atualmente é deputada federal e senadora eleita (PP-MS), disse que os protestos golpistas de bolsonaristas contra o resultado das urnas e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva foi "espontâneo", e não organizado pelo setor.

>>> No ocaso do governo Bolsonaro, desmatamento na Amazônia alcança 3ª maior marca para o mês de outubro

"O agro é um setor que apostou no presidente Bolsonaro desde o início. É natural que haja uma frustração enorme no setor. Ele é um grande líder de direita, estão todos muito tristes, o agro está triste, mas é hora de seguir adiante", afirmou Cristina.

"Numa democracia, mesmo sendo oposição, temos de estar abertos a dialogar, para trabalhar pelo setor. O Brasil precisa do agro, independentemente de quem estiver à frente do governo. É um setor moderno, sustentável. Seja o governo que for, tem de entender a importância disso", acrescentou a parlamentar bolsonarista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.