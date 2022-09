Agronegócio é estratégico e uma das prioridades de Lula, diz Alckmin

Apoie o 247

Site do Lula - O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (08/09) que o agronegócio é um setor estratégico para o país e uma das prioridades para 2023. A afirmação foi feita durante entrevista para a Rádio Lagoa Dourada FM 105.9, do Paraná. “Nós temos um compromisso com o Agro. Crédito rural, que hoje está muito caro”, disse o ex-governador.

Alckmin lembrou o bom desempenho do setor nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Na época do presidente Lula, os juros eram de 3,5%, hoje passou de 15. No passado teve o crédito Moderfrota (Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas), financiamento para custeio, para silagem. Melhorou a infraestrutura, aumentou a inserção do Brasil no comércio exterior. E também quero dizer que quase dobrou a produção agrícola e de grãos nos 12 anos dos governos do Partido dos Trabalhadores”, declarou Alckmin.

O ex-governador afirmou também que defende a ampliação de acordos internacionais, e citou como exemplo a questão dos fertilizantes. “Hoje estamos dependendo de pouquíssimas empresas, na Rússia e no Canadá. Então, acredito que precisamos investir na indústria para a agricultura. Eu sou um defensor do agro, que gera emprego no campo e na cidade”.

“O cooperativismo também é importante e o Paraná é um exemplo. Cooperativas de crédito precisam crescer. De serviços, agrícolas. Vamos fortalecer o associativismo, melhorar a logística, fazer mais acordos internacionais, dar segurança jurídica. Esse é um setor estratégico do país”, completou.

Conciliação para o Brasil crescer

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, defendeu nesta manhã (08/09), em entrevista à rádio Lagoa Dourada FM 105.9, do Paraná, a aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou que o objetivo é fazer as reformas que o Brasil precisa para gerar emprego, renda, melhorar a educação e a saúde.

“Sempre que nós fazemos uma conciliação em torno de projeto e de propostas, o país pode andar melhor: consolidar o processo democrático, fazer as reformas que o Brasil precisa, fazer a economia andar mais depressa, gerar emprego e renda, melhorar a educação e a saúde, que nós estamos vivendo um negacionismo no país”, disse ele.

O ex-governador ressaltou a importância da aliança diante do momento que o país vive, com o governo Bolsonaro. “Nós vivemos um momento excepcional. Temos um presidente com saudades da ditadura, que se for eleito põe em risco a democracia. Não é da urna eletrônica que Bolsonaro duvida. Ele duvida do processo democrático. É muita confusão, raiva, ódio e combate as instituições”, disse o ex-governador de São Paulo.

Na entrevista, o ex-governador recordou o início dos anos 1970, quando cursava medicina, era líder estudantil e combatia o regime militar (1964 -1985). Numa época de pouca ou nenhuma liberdade, entre 1966 e 1979, havia apenas as legendas Aliança Renovadora Nacional (ARENA), pró-ditadura, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), onde se reuniram os liberais-democratas e a centro-esquerda, onde Lula e Alckmin atuavam.

Alckmin citou ainda que, ao lado de Lula, fez parte da Constituinte, capitaneada por Ulysses Guimarães, que também atuava dentro do antigo MDB. E que no retorno do pluripartidarismo, o PT apoiou Mário Covas na eleição de 1989 ao governo de São Paulo. Bem como o PSDB apoiou Lula no segundo turno da disputa presidencial daquele ano. E quando eles foram adversários nas urnas, a disputa se deu de maneira legítima, nunca questionando a democracia.

“Eu gosto de citar a Angela Merkel, na Alemanha. Ela é Democrata Cristã, partido mais ao centro, e quando foi Chanceler convidou o PT de lá, a Social Democracia, a esquerda para compor o governo, e a Alemanha deu um salto”, completou.

