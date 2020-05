AGU apresenta recurso ao STJ para não entregar exames de covid-19 de Bolsonaro

O recurso está sob a relatoria do presidente do STJ, o ministro João Otávio Noronha. A ação tenta suspender uma liminar que ordenou que os exames de Jair Bolsonaro de teste da Covid sejam entregues ao jornal O Estado de S. Paulo edit

247 - Em mais uma demonstração de que a revelação do exame revelando o resultado do teste de Jair Bolsonaro para a Covid-19 é uma assunto que preocupa o governo, a Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu novamente para que ele não seja obrigado a apresentar exames e comprovar se teve ou não coronavírus. A informação é do UOL.

O recurso da AGU foi apresentado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e está sob a relatoria do presidente do órgão, o ministro João Otávio Noronha. A ação tenta suspender uma liminar que ordenou que os exames sejam entregues ao jornal O Estado de S. Paulo.

No recurso, a AGU tenta convencer o magistrado que o relatório assinado por dois médicos, que considerou que o presidente não teve covid-19, já atenderia ao pedido do jornal.

Além disso, o governo diz que a Lei de Acesso à Informação não obriga Bolsonaro a fornecer informações que desrespeitariam sua intimidade e privacidade.

Na semana passada, a 14ª Vara Federal de São Paulo deu prazo de 48 horas para que Bolsonaro fornecesse seus exames sobre covid-19. No último sábado, o presidente Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o desembargador Mairan Maia, negou um segundo recurso da AGU.

