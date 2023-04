AGU busca reparação de danos com base em publicações nas redes sociais dos envolvidos nos atos de 8/1

Apoie o 247

247 - A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com uma nova ação civil pública contra 27 pessoas que participaram dos ataques golpistas do 8 de janeiro. A AGU pede que essas pessoas sejam condenadas a ressarcir os danos causados ao patrimônio público, que são estimados em R$ 26,2 milhões até o momento.

De acordo com reportagem do Metrópoles , a nova ação foi instruída a partir de um relatório de inteligência da Polícia do Senado Federal que identificou publicações em redes sociais feitas pelos próprios acusados no dia dos atos golpistas.

As publicações em redes sociais foram feitas pelos acusados para comemorar os atos, as invasões e o embate com os policiais legislativos. Essa é a sétima ação movida pela AGU contra os responsáveis pela depredação dos prédios dos Três Poderes ou financiadores dos atos. No total, os processos já envolvem 250 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato.

O objetivo da AGU é que todos os envolvidos sejam condenados solidariamente a ressarcir os cofres públicos pelos danos materiais causados e a pagar indenização pelo dano moral coletivo causado pelo ataque a valores fundamentais do Estado Democrático de Direito.

A ação é uma tentativa de responsabilizar os autores dos atos violentos e garantir a reparação dos danos causados ao patrimônio público.

