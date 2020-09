AGU cobra R$ 893 mi de desmatadores da Amazônia Legal

Ricardo Brito, Reuters - A Advocacia-Geral da União (AGU) moveu na Justiça 27 ações civis públicas em que cobra 893 milhões de reais de desmatadores da Amazônia Legal com o objetivo de garantir a reparação de danos ambientais causados por infratores a cerca de 35 mil hectares de floresta, informou a assessoria de imprensa do órgão em nota nesta sexta-feira.

A divulgação das ações ocorre após o presidente Jair Bolsonaro ter dito na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas na terça-feira e repetido na quinta-feira em transmissão pelas redes sociais que as queimadas na Amazônia seriam um hábito cultural feito por índios e caboclos.

As ações foram apresentadas pela Força-Tarefa da AGU em Defesa da Amazônia no dia 15 de setembro e pedem a indisponibilidade de bens e valores de 23 réus e 41 responsáveis solidários.

“O objetivo dos bloqueios é garantir que os réus não venham a se utilizar de medidas de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio, de modo a garantir a efetividade do provimento jurisdicional favorável ao final do processo”, disse a coordenadora da força-tarefa, Renata Periquito Cunha, na nota. “O beneficiário direto é a própria sociedade”, acrescentou.

