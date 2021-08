AGU quer que plenário do STF decida sobre inquéritos que investigam Bolsonaro

247 -Jair Bolsonaro pediu que a Advocacia-Geral da União (AGU) acionasse o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a abertura dos inquéritos instaurados pelo ministro Alexandre de Moraes para apurar as lives com ataques ao sistema eleitoral e o vazamento do inquérito da Polícia Federal (PF) sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018. De acordo com o site O Antagonista, a AGU pede que os casos sejam analisados pelo plenário da Corte.

Em um dos inquéritos abertos por determinação de Alexandre de Moraes, Bolsonaro será investigado juntamente com o delegado da PF Victor Feitosa e o deputado bolsonarista Filipe Barros, que participaram do vazamento da investigação que corria sob sigilo. No outro inquérito, além do ex-capitão, o ministro da Justiça, Anderson Torres, que participou da live em que Bolsonaro fez ataques às urnas eletrônicas, também é investigado.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE