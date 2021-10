AGU se manifesta ao STF contra impeachment de Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Advovacia-Geral da União (AGU) se manifestou contra o pedido do PDT, impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF), para obrigar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a pautar o impeachment de Jair Bolsonaro.

A AGU afirmou que o processo é de natureza política e, portanto, não compete à Corte definir um prazo para sua análise. O relator é o ministro Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF.

"A eventual imposição de processamento da denúncia para apuração de responsabilidade do Presidente da República, pelo Poder Judiciário, violaria o princípio da separação dos poderes, assegurado no art. 2º da Constituição Federal, tendo em vista que tal competência é do Poder Legislativo", diz a AGU. (Com informações do jornal O Tempo).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE