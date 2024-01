“Ainda há muitos detalhes não revelados sobre o 8 de janeiro”, diz Cappelli

“Houve de tudo. Cada dia daria um documentário”, afirmou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e ex-interventor do DF edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em duas publicações realizadas no seu perfil na rede social X, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e ex-interventor do Distrito Federal (DF), Ricardo Cappelli, trouxe nesta terça-feira (9), seu relato sobre os acontecimentos de 1 ano atrás, que marcaram os atos golpistas em Brasília.



Cappelli comentou sobre a maior operação policial jurídica da história, realizada um dia após os acontecimento de 8 de janeiro, que contou com o desmonte dos acampamentos e a prisão de mais de 1.300 envolvidos com os atos depredatórios e antidemocráticos: “Foram 72 horas de trabalho ininterrupto sob forte tensão”.



Em ainda afirmou que não foram revelados todos os detalhes sobre os acontecimentos na noite do dia 8 de janeiro, além das primeiras ações conseguintes do ocorrido. “Cada dia daria um documentário. Um trabalho coletivo guiado pela firmeza histórica e o compromisso inabalável com o Brasil”, concluiu o secretário-executivo na postagem.





continua após o anúncio

9 de janeiro de 2024. Há exatamente 1 ano atrás estávamos desmontando o acampamento golpista e comandando a maior operação de polícia judiciária da história para prender mais de 1.300 golpistas. Foram 72 horas de trabalho ininterrupto sob forte tensão. Bom dia! — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 9, 2024

continua após o anúncio

Ainda há muitos detalhes não revelados sobre a noite do dia 8 de janeiro de 2023 e aqueles difíceis dias da primeira semana. Houve de tudo. Cada dia daria um documentário. Um trabalho coletivo guiado pela firmeza histórica e o compromisso inabalável com o Brasil. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 9, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: