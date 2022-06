Al Jazeera divulga imagens de Bruno Pereira abordando embarcação de “Pelado”, pescador que confessou ter matado o indigenista

A abordagem aconteceu no Rio Itaquaí, onde Bruno e Dom Phillips foram vistos pela última vez, no dia 05 de junho edit

247 - A rede de Televisão Al Jazeera, no oriente médio, divulgou imagens de Bruno Pereira no Vale do Javari , na Amazônia, abordando a embarcação de Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”, que confessou ter matado o indigenista e o jornalista britânico Dom Phillips.

Nas imagens é possível ver Bruno e um grupo de vigilantes indígenas abordando a embarcação suspeita de atuar na pesca ilegal na região. Bruno alerta que a área onde “Pelado” está é terra indígena e, portanto, a pesca não é permitida.

Contrariado, o pescador diz que ali “não tem nada a ver com indígena, não. Vai tomar seu rumo aí”.

O encontro aconteceu no Rio Itaquaí, onde Pereira e Phillips foram vistos pela última vez, no dia 05 de junho.

Assista:

Imagens da rede Al Jazeera mostram os Vigilantes Indígenas abordando a embarcação de Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”, no Vale do Javari. No vídeo é possível ouvir “Pelado”, principal suspeito pelo desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips. Bruno estava nessa patrulha pic.twitter.com/Ubeo2SunWZ — Headline (@Headline_BR) June 14, 2022

