Grupo “Judeus pela Democracia” fará ato contra Bolsonaro no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto

Após o vídeo com alusão ao nazismo feito pelo agora ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, as manifestações contra o governo devem ocorrer na semana de 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto edit

247 - O grupo Judeus pela Democracia pretene usar o vídeo que derrubou o secretário de Cultura, Roberto Alvim, para realizar protestos contra o governo Jair Bolsonaro. As manifestações devem ocorrer na semana de 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A informação é da coluna Painel.

Alvim fez uma postagem no Twitter copiando trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda da Alemanha nazista.

De acordo com Michel Gherman, colaborador do Instituto Brasil-Israel e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, "qualquer pessoa mais atenta pode perceber que sempre houve certa aproximação de membros do governo Bolsonaro com a extrema direita e com posições próximas ao nazismo". "Alvim apenas foi mais explícito. Por isso paga o preço. Mas não basta", afirma.