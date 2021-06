Ala do Patriotas afasta presidente do partido; crise dificulta entrada de Jair Bolsonaro

Uma ala do Patriota, partido ao qual Jair Bolsonaro pretendia se filiar para se lançar candidato à presidência em 2022, realizou uma convenção que decidiu afastar por 90 dias o presidente da legenda, Adilson Barroso, aliado do clã Bolsonaro edit

247 - Uma ala do Patriota, partido ao qual Jair Bolsonaro pretendia se filiar para se lançar candidato à presidência em 2022 e ao qual se filiou o senador Flávio Bolsonaro, realizou uma convenção, nesta quinta-feira, 24, que decidiu afastar por 90 dias o presidente da legenda, Adilson Barroso, informa a Folha de S.Paulo.

Barroso estava articulando a entrada de Bolsonaro na sigla. Com a decisão do racha no partido, o posto de presidente deve ser ocupado temporariamente pelo vice-presidente, Ovasco Resende, que adiantou que o partido está aberto a receber qualquer candidato à presidência da República.

“É uma aberração o que está acontecendo, não consigo entender. Sempre atuei dentro do que prevê o estatuto do Patriota. Não tem fundamento nenhum essa convenção que realizaram hoje”, reclamou Adilson, que ainda afirmou que a reunião não tem valor, apontando que não seguirá a decisão do grupo.

Segundo a Folha, a Justiça deve ser acionada para decidir sobre o caso.

Desde a chegada de Flávio Bolsonaro, no fim de maio, o partido entrou numa divisão política. Setores críticos à entrada do clã Bolsonaro acusam Adilson Barroso de tomar decisões monocráticas e desrespeitar as regras do estatuto partidário.

