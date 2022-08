Alckmin assume diálogo sobre legislação trabalhista em encontro com empresários a portas fechadas

O candidato a vice-presidente de Lula se tornou porta-voz do petista em conversas com o empresariado edit

247 - Candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT), o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) assumiu as rédeas dos diálogos com o empresariado acerca da revisão da reforma trabalhista.

De acordo com aliados do petista ouvidos pelo Estado de S. Paulo, o tema tem aparecido recorrentemente em conversas com empresários a portas fechadas.

Lula quer, se eleito, fazer uma ampla discussão com os mais variados setores antes de colocar a mão na massa para alterar a reforma.

Alckmin, que agora age como um porta-voz de Lula sobre as regras trabalhistas, já deu garantias de que o eventual governo de Lula não vai rever o princípio do acordado sobre legislado, base da reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer, e que não haverá a volta do imposto sindical.

Segundo o programa de governo do PT, o foco será em uma nova legislação trabalhista, com atenção a autônomos, trabalhadores domésticos, teletrabalho e trabalhadores por aplicativo.

Alckmin recebeu de Lula a missão de ampliar a interlocução com o agronegócio, saúde, mercado financeiro e cultura.

