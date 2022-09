Alckmin comemora aliança de Marina com Lula: “momento histórico”

Apoie o 247

247 - O candidato a vice na chapa do ex-presidente Lula (PT), o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), comemorou o apoio da ex-ministra Marina Silva, dirigente da Rede, ao candidato petista . Marina justificou o apoio:

"Estamos diante de um quadro de democracia ou barbárie. De democracia ou aniquilação dos povos indígenas, de democracia ou aniquilação do povo preto que está morrendo nas periferias, de democracia ou destruição da Amazônia. É na base da democracia que haveremos de reconstruir essas políticas”, disse .

Segundo Alckmin, nas redes sociais, trata-se de um “momento histórico”.

“Existem momentos históricos em nossas vidas. Hoje eu me vi diante de um deles: com a declaração de apoio da Marina Silva à frente democrática liderada por Lula, nossos corações se enchem de esperança para lutarmos contra a "banalização do mal" como Marina Silva definiu acertadamente o desvio civilizatório que representa o atual governo. Marina é uma liderança política ambiental brasileira de importância fundamental, com reconhecimento internacional, e sua adesão representa nosso compromisso inequívoco com o desenvolvimento sustentável, a proteção de nossas florestas e o combate às mudanças climáticas”, afirmou no Twitter nesta segunda-feira, 12.

