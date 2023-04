Alckmin diz que Gonçalves Dias “fez o correto” em pedir demissão

O pedido de demissão de Dias ocorreu na quarta (19), depois da divulgação de imagens que mostram o ex-ministro no Palácio do Planalto durante o ataque golpista de 8 de janeiro edit

247 - O presidente em exercídio, Geraldo Alckmin, disse neste sábado (22) que o ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Gonçalves Dias “fez o correto” ao se demitir depois da divulgação das imagens do ataque golpista do dia 8 de janeiro contra o Palácio do Planalto.

“Acho que o Gonçalves Dias fez o correto, que foi pedir demissão, e explicou que naquele momento teve dificuldade de comando. Vamos esperar”, afirmou Alckmin, durante visita com a família no Planalto.

O pedido de demissão de Dias ocorreu na quarta-feira (19), depois que a CNN divulgou imagens que mostram o ex-ministro no Palácio do Planalto durante o ataque aos Três Poderes.

