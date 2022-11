Alckmin diz que governo Bolsonaro retém dados de desmatamento

Apoie o 247

ICL

247 - Durante anúncio de novos nomes para cinco grupos de trabalho da equipe de transição, o vice-presidente eleito e coordenador do Gabinete de Transição do governo Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB), disse nesta segunda-feira (14) que solicitou ao governo federal os relatórios sobre o desmatamento da Amazônia, mas não foram fornecidos.

"Solicitamos que os relatórios completos dos dados do Prodes Amazônia e do Prodes Cerrado do período de agosto de 2021 a julho de 2022 sejam enviados para que possamos analisar as informações que trazem e tomar as medidas necessárias", disse Alckmin.

Os dados são divulgados todos os anos pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), um dos sistemas via satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) usado para monitorar e calcular as áreas de desmatamento na Amazônia Legal.

"A informação é de que esses números já existem e [temos] a necessidade de serem informados", completou Alckmin.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.