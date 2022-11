Alckmin e Gleisi participam de reunião com Lula para definir nomes do grupo de transição da área de Defesa

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente eleito e coordenador-geral do Gabinete de Transição, Geraldo Alckmin (PSB), e a presidente nacional do PT e coordenadora política da transição, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), irão se reunir com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (25), em São Paulo (SP). Segundo a CNN Brasil, um dos principais assuntos que serão discutidos é a definição dos integrantes que irão compor o Grupo Técnico (GT) da Defesa.

“Amanhã vamos conversar com o presidente em São Paulo sobre isso [grupo da Defesa]”, afirmou Gleisi em uma entrevista na quinta-feira (24). Ainda segundo a reportagem, o anúncio do GT da Defesa poderá ser feito ainda nesta sexta-feira.

Ainda de acordo com a CNN Brasil, “também existe a possibilidade de Alckmin e Gleisi tratarem com Lula sobre o texto final da PEC que visa abrir espaço no orçamento de 2023 para garantir o Bolsa Família de R$ 600, além de outras promessas de campanha”.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.