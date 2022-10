Alckmin e Marina poderão ser emissários do PT para conversas com Tebet e Ciro

Apoie o 247

247 - O PT avalia designar o candidato a vice-presidente da chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin, e a ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) como emissários do partido para conversas com Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT), presidenciáveis derrotados no primeiro turno da eleição.

Segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, "Marina evitou dizer à imprensa se seria a interlocutora do PT a ir atrás de Ciro, mas se colocou à disposição para assumir a tarefa durante reunião com Lula, na segunda-feira (3)".

Coordenadores da campanha de Lula, entre eles o ex-ministro Aloizio Mercadante, defendem que Alckmin procure Tebet, já que ambos têm afinidades com o agronegócio.

O PT corre para anunciar as novas alianças já nesta semana e está disposto a fazer concessões programáticas, mas sem garantias de indicações para cargos no eventual governo.

União Brasil e PSD também já mantêm conversas com o PT. O PSDB ainda será procurado.

Fechados os acordos, o marketing da campanha de Lula pretende exibi-lo na TV como o candidato que encarna uma frente ampla contra Jair Bolsonaro (PL).

Enquanto isso, Bolsonaro já conseguiu o apoio formal do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e deverá contar nas próximas horas com o apoio de Cláudio Castro (PL), governador reeleito do Rio de Janeiro. Governador de São Paulo, que não avançou para o segundo turno, Rodrigo Garcia (PSDB) deverá manter uma postura mais neutra em relação à eleição presidencial no segundo turno, mas deixará claro que é contra a volta do PT ao poder.

