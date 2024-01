Alckmin irá representar o Brasil na posse do novo presidente da Guatemala

Apoie o 247

247 - Em reunião recente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que seu vice, Geraldo Alckmin (PSB) representasse o país na posse do presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, marcada para o próximo domingo (14), como anteriormente feito na posse do presidente equatoriano Daniel Noboa.



Como divulgado pelo G1 , Bernardo Arévalo, integrante da ala centro-esquerda, venceu as eleições presidenciais da Guatemala no final de agosto de 2023. O recém-eleito presidente é filho de Juan José Arévalo (1945-1951), líder democrático do país após um longo período de ditadura no país.



O pedido de Lula para que Alckmin viaje à Guatemala reflete uma mudança estratégica do presidente, que busca direcionar sua atenção para viagens internas, ao mesmo tempo em que busca reduzir o número de viagens internacionais. O presidente anunciou sua intenção de visitar os 26 estados da Federação durante o primeiro semestre de 2024, dando especial importância às eleições municipais que acontecem no final do ano.

