Alckmin lamenta a morte de Abílio Diniz: "Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários"

247 - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, usou as redes sociais para manifestar pesar pela morte do empresário Abílio Diniz.

"Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros. Sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil. Transmito meus sentimentos a seus familiares e amigos.

Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros. Sua vitalidade, dedição ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil.… pic.twitter.com/pE98iktsBt — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) February 19, 2024

