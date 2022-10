Alckmin: malha ferroviária do Mato Grosso será expandida com a Ferrogrão

A obra vai diminuir gastos no escoamento de grãos como milho e soja; projeto é discutido há pelo menos quatro anos pelo agronegócio, mas nunca saiu do papel edit

Lula - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin disse nesta segunda-feira (10/10), durante entrevista à Rádio Vila Real, de Cuiabá (MT), que uma eventual vitória dele e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva significará a expansão da malha ferroviária mato-grossense, com a construção da Ferrogrão, ligando o norte do estado até o Porto de Miritituba, em Itaituba (PA), às margens do rio Tapajós.

O projeto, que tem como objetivo diminuir gastos no escoamento de grãos como milho e soja, é discutido há pelo menos quatro anos pelo setor do agronegócio, mas nunca foi levado adiante pelo atual governo.

“O Mato Grosso é um grande estado e está longe do mar, então a questão de logística e infraestrutura nós vamos acelerar ao máximo, as rodovias, a integração com a hidrovia do Tapajós, no porto de Miritituba, a construção da Ferrogrão entre Lucas do Rio Verde, atendendo todo o norte do Mato Grosso, até o porto, integrar os vários modais para que a economia do estado cresça ainda mais forte”, garantiu.

O cenário atual da política brasileira também foi criticado por Alckmin durante a entrevista à Rádio Vila Real. Ele citou as mais de 600 mil mortes na pandemia por falta de vacina, a perda do poder de compra do salário mínimo, o desmatamento, a crise econômica, o fim do programa de construção de casas populares, a inflação e a necessidade de combater o obscuro orçamento secreto.

“Por isso me somei ao Lula. Nós compomos uma frente de dez partidos, recebendo agora apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e dos pais do Plano Real. O que eu posso dizer ao agronegócio é que nós vamos trabalhar muito esse setor tão importante da economia e trabalhar pelo Mato Grosso”, completou.

