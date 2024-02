Alckmin parabeniza Mercadante por avaliação histórica do BNDES em nova pesquisa: "justo reconhecimento"

Levantamento do Datafolha destacou que brasileiros estão reconhecendo a importância do banco para o crescimento econômico e a geração de empregos no Brasil edit

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin, por meio de suas redes sociais, expressou seus elogios ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e seu presidente, Aloizio Mercadante, em virtude dos resultados positivos de uma recente pesquisa de opinião pública.

A pesquisa, conduzida pelo instituto Datafolha a pedido do BNDES, revelou que o banco está alcançando um nível histórico de aprovação e confiança por parte da população brasileira. Dos 2020 entrevistados, 95% reconhecem a importância do BNDES para o desenvolvimento do país, um aumento significativo em comparação com anos anteriores.

Os resultados também indicaram um aumento na confiança da população em relação ao BNDES, com 73% dos entrevistados manifestando confiança alta ou muito alta na instituição. Além disso, a pesquisa revelou que 82% dos entrevistados têm uma impressão positiva do banco, enquanto 43% seriam favoráveis em falar bem do BNDES, um aumento notável em relação a pesquisas anteriores.

Diante desses resultados, Alckmin parabenizou Mercadante e toda a equipe do BNDES pelo "justo reconhecimento" que estão recebendo, destacando a importância do banco para o crescimento econômico e a geração de empregos no Brasil. "Parabenizo o BNDES, na pessoa de seu presidente, Aloizio Mercadante, pelo justo reconhecimento que essa grande instituição vem alcançando junto à sociedade brasileira: 95% dos brasileiros identificam sua importância para o nosso desenvolvimento, e 73% têm confiança alta ou muito alta em seu trabalho. Mais uma prova de que os brasileiros percebem a atuação ética, responsável e estratégica do BNDES para nosso país gerar mais emprego e renda. Como exortou o papa Francisco, “o medo aprisiona, e a confiança liberta”", escreveu Alckmin.

Parabenizo o @bndes, na pessoa de seu presidente, Aloizio Mercadante, pelo justo reconhecimento que essa grande instituição vem alcançando junto à sociedade brasileira: 95% dos brasileiros identificam sua importância para o nosso desenvolvimento, e 73% têm confiança alta ou muito… pic.twitter.com/YrbVPpBvJg — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) February 15, 2024

A pesquisa destacou ainda que a percepção dos brasileiros sobre a ética e a responsabilidade da instituição melhorou consideravelmente em comparação com anos anteriores. Este aumento na confiança e na percepção positiva está alinhado com os esforços do BNDES em promover transparência e divulgação contínua de informações sobre suas atividades.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, enfatizou que esses resultados refletem o compromisso da instituição em retomar seu papel histórico como uma peça fundamental no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ele ressaltou que o reconhecimento da sociedade brasileira é resultado do trabalho árduo de profissionais qualificados do BNDES, que elevaram a instituição a um nível de excelência em transparência e eficiência.

